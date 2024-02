‘Ndrangheta a Torre Ruggiero e Chiaravalle: sequestrati 2,5 milioni a due soggetti coinvolti nell’inchiesta “Orthrus”

La D.I.A. di Catanzaro e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al decreto con il quale il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro e della D.I.A., ha disposto il sequestro di prevenzione di terreni, immobili e società, per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro nonché disponibilità finanziarie superiori a 3.000 euro riconducibili a Vito e Antonio Chiefari, ritenuti socialmente pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

I due, coinvolti nell’indagine “Orthrus” e sottoposti nel 2019 a misure cautelari personali, in quanto ritenuti partecipi alla cosca di ‘ndrangheta “IOZZO-CHIEFARI” attiva a Torre di Ruggiero (CZ) e Chiaravalle Centrale (CZ), collegata alla più potente cosca “GALLACE” di Guardavalle (CZ), pur essendo stati assolti (non in via definitiva) all’esito del processo di primo grado, sono risultati intrattenere rapporti con esponenti di vertice di cosche vibonesi e frequentazioni assidue con pregiudicati, espressive di persistente appartenenza a contesti mafiosi.