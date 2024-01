Incidente stradale a Lamezia Terme, muore una donna di 25 anni

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata dalle ore 04.20 circa in Via Sebastiano Guzzi nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta una Nissan Pixo. A bordo 4 giovani due uomini e due donne.

Deceduta la conducente (classe 1998).

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Al momento si attende autorizzazione del magistrato di turno e medico legale per rimuovere la salma.

Sul posto polizia stradale di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.