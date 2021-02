Incidente sul lavoro in Toscana, 51enne calabrese cade da un ponteggio e muore

Un uomo di 51 anni è morto a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, per un incidente avvenuto in una conceria in cui era al lavoro.

La vittima è Salvatore Vetere, originario di Crotone e titolare di una ditta di termoidraulica di Montopoli in Val d’Arno (Pisa) incaricata di effettuare un lavoro.

L’uomo stava lavorando ad un ponteggio quando, per cause da accertare, è caduto da una altezza di circa 3 metri. Sul posto 118, carabinieri, polizia e personale della medicina del lavoro: per l’uomo non c’era più nulla a fare.