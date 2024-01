Incidente sulla Statale 18, una persona perde la vita

A causa di un incidente, la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Reggio Calabria, in prossimità del km 388,300 nel territorio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e nell’impatto una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.