Montepaone, da Naturium è tempo di Veganuary 

Un mese di degustazioni gratuite quotidiane e di scoperte gastronomiche

In un connubio tra natura e gastronomia, il progetto culturale Naturium si unisce con entusiasmo alla celebrazione del Veganuary, offrendo un’esperienza culinaria unica a Montepaone Lido. Per l’intero mese di gennaio, residenti e visitatori avranno l’opportunità di assaporare e scoprire, gratuitamente, una straordinaria varietà di prodotti vegetariani e vegani. Ogni giorno, appuntamento alle ore 12 e alle ore 18 al Naturium di via Nazionale.

Veganuary, la nota iniziativa internazionale lanciata nel 2014 in Inghilterra, promuove la dieta vegana incoraggiando un’alimentazione a base vegetale. La campagna si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, stimolando non solo i consumatori ma anche le aziende produttrici a integrare nel proprio catalogo sempre più alternative vegane. Attraverso un’efficace strategia di comunicazione che sfrutta testimonial di spicco, social media, video, podcast e newsletter, Veganuary mira a sensibilizzare sull’impatto delle scelte alimentari sostenibili.

Giovanni Sgrò, il fondatore di Naturium, evidenzia l’importanza di questa iniziativa: “Vogliamo un mondo più sostenibile. La nostra missione è, da sempre, quella di ispirare e supportare le persone per favorire scelte alimentari consapevoli. L’obiettivo finale è proteggere il nostro pianeta e migliorare la salute umana”.

Con la sua partecipazione al Veganuary, Naturium non solo celebra un mese ricco di buoni propositi ma si pone anche come un faro di cambiamento e consapevolezza nella comunità. La proposta di degustazioni quotidiane apre una finestra su un mondo di sapori alternativi, sottolineando come una dieta veg possa essere non solo etica e sostenibile, ma anche deliziosamente appetitosa.