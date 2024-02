Incidente sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, una persona perde la vita

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, è provvisoriamente chiusa la rampa di accesso dello svincolo di Lamezia in direzione nord, a causa di un incidente.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo che in modo autonomo è uscito fuori strada e nell’impatto il conducente ha perso la vita.

Al momento i veicoli che procedono in direzione nord vengono deviati lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ con rientro in A2 presso lo svincolo di Falerna.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine, di Anas e del 118 con l’intervento dell’elisoccorso è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.