Tragedia in Calabria, uomo travolto e ucciso da un’auto pirata

Tragedia sulle strade in Calabria: un uomo è stato investito e travolto da un’auto, l’autista non si è fermato a prestargli soccorso.

L’incidente è avvenuto a Longobardi, in provincia di Cosenza, lungo il vecchio tracciato della Statale tirrenica, la vittima, un 66enne di origini romene, è stato soccorso da alcuni avventori di un circolo ricreativo situato nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente, messi in allarme dal forte rumore generato dall’impatto.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Paola, dove è spirato poco dopo il ricovero. Sulla vicenda indagano i carabinieri.