Incidente sull’autostrada A1, perde la vita un giovane calabrese

Si chiamava Mariano Laino e aveva solo 27 anni il giovane calabrese che nella giornata di ieri, intorno alle ore 15:00, ha perso tragicamente la vita mentre lavorava presso l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra lo svincolo di Parma e il bivio con l’A15 direzione Milano.

Dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sarebbe emerso che il 27enne stava segnalando un cantiere lungo la corsia di emergenza, quando per cause tutte in corso di accertamento, un mezzo pesante diretto verso Milano ha sbandato colpendo in pieno il furgone di servizio su cui si trovava il giovane. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo.