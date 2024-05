Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, auto si ribalta. Conducente ferita

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 9.30 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Nord in prossimità dello svincolo Falerna per incidente stradale.

Coinvolti due mezzi un autoarticolato Mercedes Actros ed una vettura Peugeot 2008. Quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale.

A bordo della Peugeot la sola conducente che fortunatamente riportava solo qualche lieve ferita. La stessa in evidente stato di shock veniva affidata in cura al personale sanitario del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.