Influencer calabrese ricoverato dopo aver mangiato “Biscotti alla maria”: “Pensavo aiutassero a dormire meglio”

Rocco Giacobbe, imprenditore di Gioia Tauro che, dopo una vita vissuta a Roma, è partito alla volta della Thailandia. Qui, oltre ad aver trovato l’amore con la sua dolce Tui, ha anche avviato proficue attività professionali. Ma Rocco è diventato anche un influencer, con una pagina Facebook, Viaggiando in Asia, che conta oltre 65 mila followers.

Poco fa, però, Rocco ha pubblicato un post che ha preoccupato non poco i suoi fan. “Ieri notte ero convinto di essere arrivato al capolinea. Davvero. Il cuore era impazzito, tremavo, respiravo a malapena, la testa bruciava ed infine ho perso i sensi. Condivido con voi l’esperienza più brutta della mia vita per mettervi in guardia su questi biscotti alla “Maria” che hanno legalizzato in alcuni paesi – scrive nel post – In molti mi avevano detto che erano buoni e che mangiandone un pezzetto prima di andare a dormire avrebbero favorito un sonno più profondo. Così ho fatto, ne ho mangiato meno di metà, visto che non ho mai mangiato queste cose ho preferito andarci piano“.

“Dopo circa un’ora è iniziata una tachicardia fortissima, formicolio ai piedi e mani, incoscienza e una sensazione di calore dentro il cervello che mi stava facendo impazzire. I miei arti non rispondevano più ai comandi. A quel punto Tui esce in strada e va a chiamare il mio vicino di casa che prontamente mi porta al pronto soccorso dove sono arrivato ansimando“, racconta Rocco.

E dopo i terribili momenti vissuti, Rocco vuole mettere in guardia chi, come lui, fa una scelta simile con superficialità: “Adesso sto meglio ma ragazzi fate massima ATTENZIONE. Non siate superficiali perché basta veramente poco per cambiare drammaticamente la propria vita e quella dei propri cari“. (strettoweb.com)