“JASON” il film nato a Catanzaro in onda Streaming

Bisognerebbe orientarsi meglio verso una divulgazione globale a partire dallo Streaming, allestire le piattaforme digitali, come avvenuto il 24 maggio 2023 a Catanzaro, in un contenuto che ha fatto convergere gli intenti di ambiziosi catanzaresi, per “vivere” in diretta un’ esperienza artistica di inclusione sociale e cinematografia indipendente.

“JASON” come titolo del film di cui Andrea Paonessa ne vanta la vivida creazione, di un mediometraggio presentato in prima nazionale e dagli studi di Catanzaro Village e con la conduzione di Valentina VONO, sempre attenta al sostegno di mirabili iniziative come in questo caso di pubblico interesse.

Graditi gli ospiti e tanti gli utenti in collegamento durante la proiezione, che sin dall’ inizio ha conferito meriti a tutti gli addetti ai lavori, encomiabile esemplarità di un successo nel “successo” soprattutto per la sceneggiatura ed i personaggi fortemente voluti dal regista Paonessa.

Ecco le belle novità che fanno di un territorio la promessa vincente, avendo esaudito a batticuore, il sogno di JASON e la richiesta “appello” della sua Cara mamma, di voler diventare un attore prodigio senza alcun pregiudizio solo perché di etnia rom.

Il buon esito di una prova difficile ha suscitato in ogni spettatore, che nel web ha voluto scoprire, conoscere e sapere, l’ orgoglio e l’ altruismo come porta sempre aperta e mai “sbarrata”, davanti alle ambizioni che ci rendono fulcro di questa oramai “civiltà” moderna.

Noi tutti e siamo noi, come fosse il verso di una canzone, scrive il Presidente di Exence Live John NISTICO, dalla poetica immagine di un mestiere davvero prezioso come dichiarato in diretta da Rino RODIO, attore nel film, in libero pensiero anche condiviso da Roberto CILENTO, Maria Teresa NOTARIANNI e l’ Assessore alle Politiche Sociali Bonaventura LAZZARO, accorsi tutti a rappresentare fedelmente Andrea Paonessa in questo progetto giunto alla sua “prima” destinazione.

In questa simpatica “reunion” mediatica in diretta Streaming, i commenti degli utenti hanno corrisposto quanto serve per continuare in cio’ che diventerebbe una serie tv della new generation, come anticipato dallo stesso regista, a cominciare dalla nostra Catanzaro e capoluogo della Calabria, una Regione coinvolta in tali sviluppi di cultura contemporanea.

Il ringraziamento si estende a tutti nessuno escluso, presenti e non, dato il modo con cui tutta la squadra operativa in onda, ha saputo rimarcare il senso con fondata consapevolezza, poichè il meritato “riscatto” di un tessuto sociale, sia, allora, volto, anche per la debita dedizione, allo studio teorico-pratico di laboratorio nelle strutture da riqualificare e gia’ presenti nei Quartieri, che pretendono in maniera urgente di confrontarsi con tutte le Istituzioni locali e nazionali, verso un Europa che intimera’ al più presto risultati sugli stanziati finanziamenti per la cultura.

Il format della comunicazione “social” di Catanzaro Village, promuove gli incontri in diretta Streaming coinvolgendo anche i massimi esponenti di settore, al solo fine di un coordinamento utile nella divulgazione e necessario avanzamento delle culture popolari, sotto il profilo così attivo di una lente sulle professioni artistiche, sviluppo e, dunque, concretezza delle idee quale antico frumento di lavoro e sacrificio