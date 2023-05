Operaio cade da un’impalcatura, morto dopo un volo di tre metri

Un uomo di 62 anni è morto per le ferite riportate in un incidente sul lavoro a Rende. Secondo quanto si è appreso, l’uomo era impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura in un’azienda nella zona industriale di rende.

L’uomo si trovava su un ponteggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è

precipitato nel vuoto da un’altezza di tre metri. Sul posto, sono giunti immediati i soccorsi e il lavoratore è stato portato nell’ospedale di Cosenza dove è morto poco dopo il ricovero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviate le indagini per stabilire le cause dell’incidente.