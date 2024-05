Kalavria Senza Glutine: la finale del contest per il menù gluten free perfetto

Il 17 maggio, nell’ambito della Settimana della Celiachia 2024, si terrà la finale di Kalavria Senza Glutine, un contest conclusivo del PCTO Calabria Gluten Free 2023/2024 organizzato da AiC Calabria in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, che mette alla prova gli aspiranti chef di 10 istituti alberghieri calabresi. Alla presenza di tanti chef tra i più qualificati e affermati della regione, i giovani talenti si sfideranno per creare il menù gluten free perfetto, capace di coniugare i sapori della tradizione culinaria calabrese con le esigenze di chi soffre di celiachia.

L’evento si svolgerà presso la Cittadella Regionale di Catanzaro “Jole Santelli” a Germaneto, a partire dalle ore 9:00. I partecipanti dovranno realizzare un menù completo, composto da antipasto, primo piatto, secondo piatto e dessert, utilizzando solo ingredienti gluten free. La scuola vincitrice sarà decretata da una giuria composta da:

● Filippo Cogliandro – Chef Patron del ristorante L’A Goumet L’Accademia di Reggio Calabria

● Francesco Pucci – Presidente Associazione Professionale Cuochi Italiani – Calabria

● Filippo Galati – Chef già Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro

● Domenico Penna – Imprenditore del settore food

● Rocchio Colacchio – Imprenditore del settore food

● Francesco Minardi- Sviluppo Lavoro Italia

● Alessia Colosimo – AIC Calabria

Kalavria Gluten Free è un’iniziativa importante che mira a sensibilizzare il pubblico sulla celiachia e a diffondere verso i giovani, nonché futuri ristoratori, chef, e personale della ristorazione, le buone pratiche per la preparazione di un piatto sicuro per il cliente celiaco e per promuovere la diffusione di una cultura alimentare inclusiva. Il contest vuole anche valorizzare le eccellenze gastronomiche della Calabria, dimostrando che è possibile creare piatti gustosi e di alta qualità, anche senza glutine.

Il programma dell’evento. Saluti istituzionali di Alessia Colosimo Consigliere AIC Calabria, Mario Vescio Legale Rappresentante di Scamar srl. Tra gli interventi che saranno moderati da Vittorio Caminiti, Presidente del museo Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, da segnalare le testimonianze degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto e partecipazione straordinaria di Gerardo Sacco, Maestro Orafo.

L’evento sarà seguito dal Food Blogger Ambassador Calabria Wlady Nigro.

L’appuntamento è per il 17 maggio a Catanzaro. Vi invitiamo a seguire l’evento sui canali social di AiC Calabria per scoprire il vincitore e per saperne di più sulla celiachia e sulla cucina gluten free.