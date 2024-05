XXI Festival d’Autunno, il musical “Mare fuori” arriva al Teatro Politeama di Catanzaro

XXI Festival d’autunno, prima anticipazione del cartellone. Arriva a Catanzaro l’unica data calabrese del nuovo tour di “ Mare fuori il musical”, ispirato all’amata serie televisiva. Biglietti in vendita su Ticketone da venerdì

Ci sarà anche il musical “Mare fuori” tra gli appuntamenti della ventunesima edizione del Festival d’autunno. Prima della presentazione ufficiale del cartellone 2024 , prevista nel mese di giugno, il festival propone come un’anticipazione un evento già premiato dai sold out nei più importanti teatri d’Italia: il 30 ottobre andrà infatti in scena al Teatro Politeama di Catanzaro l’attesissimo musical diretto da Alessandro Siani, ispirato alla fortunata serie televisiva che negli ultimi anni ha inchiodato al piccolo schermo milioni di spettatori non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, negli oltre 20 Paesi in cui viene trasmesso, guadagnandosi anche dei remake locali, come lo spagnolo “Mar afuera”.

Scritto dallo stesso Siani insieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, lo spettacolo è ambientato all’interno dell’istituto di detenzione minorile Nisida, una sorta di bolla per i “ragazzi interrotti” che ci vivono, che però hanno così la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia una mare libero e immenso, una sorta di sogno, di miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il “mare fuori”.

Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) sono i personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno anche nella trasposizione teatrale. Con loro ci sarà anche Nunzia (Carmen Pommella), una delle guardie. Il cantautore Andrea Sannino è invece tra le grandi sorprese del cast principale del musical.

La trama racconta che, mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’istituto i loro rispettivi eredi, Rosa e Carmine, si trovano l’una contro l’altro, ma in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente.

I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e Beppe, l’educatore, vede proprio nel loro amore l’antidoto per l’insensata e tragica guerra tra le loro famiglie. La scoperta dell’amore è come un’onda che travolge i protagonisti e, pur manifestandosi in diverse forme, conduce tutti alla scoperta di nuove parti di loro stessi. La musica è protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.

«Dopo aver registrato un successo dopo l’altro nei migliori teatri d’Italia, grazie al Festival d’autunno, il musical “Mare fuori” arriva finalmente anche a Catanzaro, nel Teatro Politeama, per la gioia dei suoi numerosissimi fan». Ad affermarlo è il direttore artistico della rassegna calabrese, Antonietta Santacroce, da poco rientrata in città dalla consegna a Pesaro dei riconoscimenti ai finalisti del concorso nazionale Art Bonus, la manifestazione voluta dal Ministero della Cultura al fine di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art bonus la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese, e che ha visto il Festival d’autunno arrivare quinto assoluto tra i 400 progetti partecipanti, primo dei festival italiani.

«Quello del 30 ottobre – ha detto ancora il direttore Santacroce – è solo uno degli imperdibili appuntamenti che la ventunesima edizione del Festival riserverà ai suoi fedeli spettatori. Presto renderemo noti anche altri eventi in attesa della conferenza ufficiale durante la quale ogni dettaglio della nuova edizione del Festival d’autunno sarà svelato. Manca poco!».

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 17 maggio sul circuito Ticketone sia online che nelle rivendite autorizzate.