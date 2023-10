La Calabria al quinto posto tra le regioni europee per turismo stagionale

La Calabria è quinta tra le regioni europee per il turismo stagionale, con il 66,6% delle notti trascorse dai visitatori concentrate in luglio e agosto. Emerge dall’annuario statistico sulle Regioni di Eurostat. Basandosi su dati 2021, l’istituto europeo di statistica individua cinque regioni Ue in cui i due mesi più affollati dell’anno rappresentavano almeno i due terzi delle notti totali trascorse.

In tutti i casi, l’alto grado di stagionalità è collegato a un drastico aumento delle attività turistiche in luglio e agosto. Si tratta delle due principali regioni turistiche della Bulgaria – Yugoiztochen e Severoiztochen – con il 70,9% e il 67,8 % delle notti totali trascorse in alloggi turistici concentrate nei mesi estivi, la regione adriatica croata (68,7%), il Sud-est della Romania (68,5%) e la Calabria (66,6%).