Nell’ambito della Notte bianca, la compagnia La chiave ha dato con successo il suo spettacolo L’AMORE E GLI AMORI. L’occasione è stata colta anche per commemorare il compianto Alfredo Battaglia. Come spesso, ha scelto il Quarzo, o ex Comac. Numeroso e attento il pubblico.

Nella foto, Emanuela Magrì, Caterina Marra, Pino Vitaliano, Angela Varì, Giordano Gatto, Ulderico Nisticò, Pasquale Mosca.

La compagnia è pronta per repliche in città e altrove.