La Calabria Jonica nei progetti di FS – Treni Turistici Italiani

FS Treni Turistici Italiani: presso il Museo di Pietrarsa, è stata presentata la nuova società del gruppo FS Italiane che si occuperà della mobilità turistica su rotaia di qualità e sostenibile, attraverso le bellezze paesaggistiche, culturali e storiche di tutta Italia.

Non solo treni storici, come illustrato dall’Amministratore Delegato di FS TTI Ing. Luigi Cantamessa, ma anche materiale rotabile di recente realizzazione, appositamente convertito per utilizzi turistici: da vetture letto e cuccette tipo UIC-X, alle eccellenti carrozze Gran Conforto e TEE da utilizzarsi per collegamenti turistici a lunga percorrenza dal Nord al Sud Italia.

La Calabria sarà protagonista, e lo sarà in particolare la Ferrovia Jonica: grazie a FS Treni Turistici Italiani si realizzerà la proposta dell’Associazione Ferrovie in Calabria relativa all’istituzione di servizi charter con vetture letto e cuccette, a servizio dell’intero versante jonico calabrese, non collegato da treni a lunga percorrenza dal 2011.

La nostra Associazione ha avviato diversi mesi fa l’interlocuzione con Trenitalia, al fine di valutare l’istituzione di simili collegamenti nei periodi dell’anno a maggiore domanda di traffico: oggi, questo sogno si avvera.

Le parole di Luigi Francesco Cantamessa Armati, questo pomeriggio ci hanno commosso: di fronte ad una platea proveniente da tutta Italia ed Europa, ed alla presenza di Karima Delli , Presidente della Commissione Europea Turismo e Trasporti, sentir citare il mare di Soverato, di Riace e Monasterace, di nuovo collegati a Roma con treni charter, ci riempie di orgoglio e forza per proseguire le nostre battaglie per il rilancio della ferrovia Jonica e la valorizzazione del turismo ferroviario calabrese.

Nello specifico si tratterà di una relazione Roma Termini – Reggio Calabria Centrale via Metaponto- Sibari – Crotone – Catanzaro Lido – Locri.