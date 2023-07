Terzo appuntamento a Soverato con la rassegna “Antonello Gagini – Arti sublimi”

E’ giunto il terzo appuntamento della rassegna “Antonello Gagini- Arti sublimi” in programma per giovedì 27 luglio alle ore 21.30, in cui proprio accanto alla Pietà (1521) soveratese di Antonello Gagini, nella chiesa di Maria SS Addolorata di Soverato Superiore, si assisterà al reading teatrale “Gagini” a cura del regista Fulvio Calderoni ed a seguire ci sarà la proiezione del documentario originale “ La Pietà, la più bella ed eccellente” con la partecipazione dell’attore Marco Bonini, artista di fama nazionale e protagonista di numerosissime produzioni RAI, mentre il soggetto è a cura dello storico Ulderico Nisticò.

Il Documentario con riprese originali, della durata di 10 minuti, racconta la genesi di uno dei simboli identitari più forti della città di Soverato dietro il quale si celano storie, aneddoti e leggende.

Saranno tante le domande che finalmente troveranno delle risposte, certo non mancheranno le pennellate di colore del regista e dello sceneggiatore e il forte legame con Soverato, soprattutto la parte antica che sarà ricostruita in 3D

Ricordiamo che il progetto culturale è stato finanziato dalla Regione Calabria su Fondi PAC 2014/2020- Avviso Eventi culturali 2021, ed è stato promosso e organizzato dall’Associazione “Sirena Ligea”.

Per la realizzazione del documentario si è affidata alla Società E-Bag specializzata in produzioni innovative nel campo della cultura per “Rinascente”, Unione Europea, Ministero della Cultura, Soprintendenza di Roma, e protagonista in lavori che hanno trovato posto in musei del calibro del Rijksmuseum di Amsterdam, del museo nazionale di Anversa e del museo nazionale di Poznan.

Hanno collaborato anche in maniera proficua, l’Associazione Culturale “La Pietà” e l’Amministrazione Comunale di Soverato.

Non rimane che augurare buona visione a tutti coloro che sceglieranno di “esserci”!