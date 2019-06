La Calabria sempre più accessibile.

Il prestigioso tour operator “Destination Everywere” specializzato in viaggi e vacanze per persone con disabilità, ha inserito finalmente la Calabria tra le mete accessibili.

Nella categoria Diving è stata infatti accolta la struttura Torre Sant’Antonio che grazie alla sua nuova scuola sub “Lo Squalo” diventa a pieno titolo una meta accogliente a 360°.

E’ il primo diving, nonché la prima struttura sportiva in Calabria accolta all’interno di questo prezioso e prestigioso portale.

Il Tour operator “Destination Everywere” nasce nel 2017, a Bruxelles, e raccoglie tutte le esperienze ed i servizi accessibili in giro per il mondo, con l’idea che i servizi, gli alloggi, le attività sportive e culturali accessibili ci sono, tutto sta a trovarli e farlo sapere in giro.

Torre S.Antonio e il diving “Lo Squalo” sposano a pieno questa filosofia e si augurano che questo esempio in Calabria verrà seguito da sempre più strutture.

Torre Sant’Antonio si trova nel comune di Santa Caterina dello Ionio, un piccolo comune in provincia di Catanzaro, che in questi ultimi anni sta facendo dei grossi passi in avanti nel turismo e nell’accessibilità anche grazie all’impulso profuso dall’amministrazione e dal sindaco Francesco Severino.

Quest’anno infatti il comune di Santa Caterina dello Ionio ha avviato il percorso per l’ottenimento della bandiera blu, percorso che prevede la piena accessibilità dei servizi balneari anche agli utenti con disabilità.

“Ritengo che sia giusto che Torre Sant’Antonio, che in passato era stata costruita per proteggere la popolazione che non si poteva difendere dalle incursioni provenienti dal mare, trovi nel mare l’occasione per venire incontro ancora una volta alle fasce più deboli” ha dichiarato Marco Badolato promotore dell’iniziativa.