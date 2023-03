La comodità di viaggiare con Bitcoin

Sempre più utilizzate, le criptovalute sono adottate in molti ambiti, non solo nella finanza. Una delle frontiere varcate riguarda il mondo del turismo, con i viaggi. Sono diverse le compagnie e i tour operator che permettono agli utenti di pagare diversi servizi con le monete digitali, soprattutto con la più popolare e amata Bitcoin. Si possono acquistare biglietti aerei, navi, treni, autobus, auto, siti di attrazione, charter privati e jet, e ancora, è possibile prenotare hotel, fare shopping e pagare il cibo. Una maniera pratica e sicura per organizzare le proprie vacanze, senza preoccuparsi dei cambi di valuta e in totale libertà.

Riservare voli e hotel

Volare con Bitcoin è semplice, si possono comprare i biglietti dalle tante compagnie aeree che ormai hanno integrato la moneta digitale tra i loro sistemi di pagamento. Si eroga comodamente il ticket, verso varie destinazioni in tutto il mondo. E ora si possono anche prenotare charter e jet privati.

Per una conveniente sistemazione dove alloggiare, si possono scegliere diverse strutture tra hotel, alberghi e b&b che accettano le criptomonete. Le prenotazioni con pagamenti crypto risultano essere più veloci rispetto a quelle effettuate con carte di credito e debito che impiegano ore o giorni per la riuscita dell’operazione. Con Bitcoin i trasferimenti sono quasi istantanei, ci vogliono pochi minuti, a seconda della congestione della rete.

Le compagnie di viaggio con prenotazione online chiederanno di selezionare l’apposita opzione di pagamento, quindi, rimanderanno l’accesso ad una piattaforma di pagamento dove seguire le istruzioni, facili e intuitive, per completare la transazione.

Come prenotare le vacanze con Bitcoin

Per poter organizzare un viaggio con gli asset digitali, per prima cosa, bisogna possederli. Per acquistarli ci sono diversi modi, come comprare Bitcoin con PayPal, Postepay, carte di credito o debito o tramite bonifico. La compravendita e gli scambi di criptomonete sono di solito i mercati più attendibili, quindi bisogna cercare i prezzi più convenienti nelle migliori piattaforme di scambio. Una volta acquistati vanno depositati in un portafoglio digitale, che servirà per poter effettuare le operazioni di pagamento. Con il possesso delle chiavi private si autorizzano le transazioni, quindi, è importante che siano custodite in modo affidabile e sicuro. Dopo di che, da qualsiasi luogo si possono fare le operazioni, senza impazzire per cercare un bancomat o un cambiavalute.

Risparmiare con Bitcoin

Oltre alla velocità e la comodità nelle transazioni, usare Bitcoin per viaggiare significa anche risparmiare. I costi più significativi vengono abbattuti, infatti la moneta digitale è più economica rispetto alle carte di credito e i bonifici, in quanto non ci sono enti terzi coinvolti che devono guadagnare. Non solo, con Bitcoin non ci sono commissioni di conversione di valuta, perché trasferisce solo la quantità equivalente del valore del servizio o prodotto che viene richiesto. E a volte, risulta un’economia di denaro non indifferente. Inoltre, per una gestione migliore, efficace e trasparente, e per avere un aiuto nella pianificazione dei viaggi, Bitcoin possiede un registro pubblico che tiene traccia di ogni spesa.

Gli acquisti in viaggio

Oltre alle prenotazioni anticipate, anche quando si è in vacanza si può continuare a fare acquisti con Bitcoin. In una società che si evolve, sono molti i commercianti di tutto il mondo che accettano monete virtuali. Ristoranti, siti di attrazioni, negozi per lo shopping e catene alimentari accolgono Bitcoin e le altre monete virtuali per fare compere in loco, senza dover pensare di convertire le crypto in valute locali. Basta un semplice click, dal computer o dal cellulare, e aspettare la conferma, come prova che l’operazione sia avvenuta con successo. In più, esistono ormai quasi un centinaio di paesi che hanno dispositivi Bitcoin, per pagare eventualmente nei negozi fisici.

Semplicità, rapidità e sicurezza sono gli elementi vincenti che contraddistinguono i pagamenti con Bitcoin, a cui si aggiunge anche l’affidabilità. Infatti, la moneta virtuale è decentralizzata, non appartiene a nessuna autorità centrale che interagisce durante le transazioni, quindi, per l’utente c’è una maggiore autonomia nella gestione delle proprie spese. I pagamenti sono senza restrizioni e sono irreversibili, mentre in alcuni paesi le carte di credito o debito possono essere rifiutate, oltre ad avere dei tempi lunghi per i pagamenti a causa del coinvolgimento di parti terze come intermediari.

In definitiva, viaggiare con Bitcoin può diventare un’opzione conveniente per chi non vuole avere a che fare con lo stress causato dalle valute locali.