La Famiglia Mantovano auspica che sia fatta presto piena luce sulle circostanze che hanno condotto alla tragedia

La Famiglia Mantovano desidera ringraziare la cittadinanza di Lamezia Terme per la grande e accorata partecipazione ai funerali del proprio congiunto, e per la vicinanza dimostrata.

Un sentito ringraziamento ai sacerdoti concelebranti delle esequie, don Giuseppe Montano, don Pino Angotti, don Francesco Farina, e don Vittorio Dattilo, suo formatore e guida nelle iniziative che da sempre l’hanno visto attivo nel quartiere e presso la chiesa di Santa Lucia: grazie per le parole dedicate alla memoria di Tonino, prematuramente scomparso in seguito ad un incidente durante l’adempimento del proprio dovere, secondo dinamiche tuttora da appurare, e venuto a mancare all’affetto dei propri cari in maniera inaspettata.

La famiglia attende con fiducia il corso delle indagini, augurandosi che sia fatta piena luce sulle circostanze che hanno condotto alla tragedia, e si unisce nell’attesa all’intera città, che aspetta di sapere la verità sulla terribile ingiustizia di questa ennesima morte bianca, ancora senza risposte.