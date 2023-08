La IV edizione di Squillace-Day celebra il calcio degli anni passati

Nel corso della manifestazione è stato premiato Ciccio Megna promotore di squadre vincenti

Nell’ambito del ricco e variegato cartellone di manifestazioni ed attività turistiche, denominato R-estate a Squillace, nei giorni scorsi in piazza duomo si è tenuta la quarta edizione dello Squillace-Day, evento nato nel 2020 su volontà dell’amministrazione comunale allo scopo di rinforzare i legami tra gli squillacesi attraverso la narrazione e valorizzazione di pezzi di storia di vita comunitaria.

Quest’anno la scelta dell’assessore al turismo, il sociologo Franco Caccia, è caduta sul fenomeno calcistico a Squillace. Nella carrellata di foto d’epoca, presentata al pubblico, tra lo stupore generale, è stata proiettata la foto della prima squadra di calcio dello Squillace datata, niente poco di meno che, 1934-35.

Una prova evidente di come , pur in periodi socio-economici particolarmente duri, nella comunità squillacese fosse presente il desiderio di andare oltre le difficoltà e di anticipare i tempi attraverso l’allestimento di una vera e propria squadra di calcio quale strumento di identità e di condivisione.

Le foto hanno mostrato come, nel corso dei decenni successivi, altre compagini hanno calcato i campi in un susseguirsi di protagonisti che hanno contribuito al conseguimento di importanti successi ed indimenticate promozioni dello Squillace.

Per l’occasione sono stati chiamati a raccolta un nutrito gruppo di calciatori delle squadre Squillace, dagli anni ’70 ai giorni nostri. Non più giovanissimi all’anagrafe ma sempre vispi ed arzilli e soprattutto legati da un evidente ed indissolubile legame, rappresentato dall’amicizia autentica e sincera e dalla grande stima riposta verso quanti hanno ricoperto cariche dirigenziali nella locale società di calcio.

Fra questi , colui che ha occupato un ruolo primario sia nell’individuazione di talenti locali ma anche provenienti dai comuni limitrofi, nonché nella gestione delle dinamiche all’interno dello spogliatoio, era e rimane il mitico Ciccio Megna.

Ed è proprio a lui che l’amministrazione comunale, per il tramite dell’assessore al turismo, Franco Caccia, in piena condivisione e collaborazione con i “suoi” ragazzi, diversi dei quali residenti in comuni lontani, ha consegnato la coppa del campione. In un tripudio di coriandoli e canzoni tipiche di grandi eventi sportivi, Ciccio Megna visibilmente commosso, ha sottolineato momenti come questi aiutano a comprendere il valore dei rapporti umani e confermano che quando c’è l’unità nel gruppo ogni risultato è possibile.

Concluso questo momento di grande coinvolgimento, la serata, sapientemente condotta dalla giornalista Carmela Commodaro e dall’assessore all’istruzione, avv. Mariella Trombetta, è proseguita con la consegna di targhe celebrative ai rappresentanti delle seguenti associazioni e gruppi sportivi: Dance Image; -Maison de la danse; -Copabay surf; -ASD gruppo atletico sportivo; ASD Skylletion. La serata è stata inoltre allietata dalle apprezzate sonorità del gruppo musicale denominato “le strade di Augusto”-Tribute band dei Nomadi. Il programma R-estate a Squillace continua ad allietare la popolazione locale e i tanti turisti, presenti a Squillace e dintorni, con proposte di qualità rivolte a tutte le fasce d’età che proseguiranno fino al mese di settembre.