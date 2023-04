La ’ndrangheta al Nord oggetto di studio nel seminario di Unical e Ciliberto di Crotone con Lorena Di Galante

Il radicamento della ’ndrangheta al Nord è il tema del nuovo seminario del ciclo “Ripensare l’Antimafia” organizzato dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria e dall’Istituto Ciliberto di Crotone. L’iniziativa si terrà venerdì 21 aprile alle 10:00 presso la Sala Polifunzionale della scuola crotonese.

L’incontro seminariale sarà aperto dai saluti istituzionali di Girolamo Arcuri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Ciliberto di Crotone, e dalle introduzioni di Giancarlo Costabile, laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia Dices Unical, e di Rossella Frandina, docente di Lettere del Ciliberto.

Il programma dei lavori prevede il dialogo tra il giornalista del Quotidiano del Sud, Antonio Anastasi, e Lorena Di Galante, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Capo del II Reparto Investigazioni Giudiziarie della Direzione Investigativa Antimafia. Gli studenti e le studentesse del Ciliberto, Team I Disobb3dienti, animeranno infine il dibattito con i loro interventi e domande.

L’ultimo report della Direzione investigativa antimafia nazionale relativo alle attività della ’ndrangheta nel Nord Italia per il primo semestre 2022 individua ben 46 locali, di cui 25 in Lombardia e 16 in Piemonte. Numeri che confermano la forte presenza della mafia calabrese nella struttura economico-sociale delle terre padane. Il seminario indagherà le cause dell’affermazione mafiosa nel Settentrione e le strategie di contrasto più efficaci al potere criminale e alla sua pervasività.