La “Notte prima degli esami” a Girifalco: batticuore ed emozioni tra musica e luci

Grande successo per l’iniziativa promossa dal Comune insieme alla Pro Loco

Batticuore, ansia, paure, farfalle nello stomaco, pensieri che viaggiano alla velocità della luce. Emozioni, tante. Tantissime. Vissute in una notte magica, quella che ha preceduto il giorno della Maturità. Così, anche quest’anno, Girifalco ha celebrato la “Notte prima degli esami” con un’iniziativa che ha riscosso molto successo.

La manifestazione, promossa dal vicesindaco Alessia Burdino unitamente alla Pro Loco guidata dal presidente Orazio Cipullo, è stata presentata da Rossella Cristofaro ed ha registrato la partecipazione degli studenti che, oggi, affrontano la prima prova dell’esame di Stato.

La serata, allietata dalla musica di Marco Napoli, si è svolta tra musica e luci: emozionante il momento in cui è stato proiettato il video “Questa notte è ancora nostra” realizzato da Domenico Olivadese e Salvatore Chiarella; una copia del video è stata donata dall’Amministrazione Comunale a studenti e docenti. In un post sui social, l’Amministrazione – guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro – ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: “Studenti, docenti e genitori. Ed ancora grazie alla Pro Loco e a Rossella Cristofaro; a Domenico Olivadese e Salvatore Chiarella; a Rocco Stranieri del Centro Musica; alla Prociv per l’importante servizio di sicurezza e all’Arma dei Carabinieri; alla Provincia e alla Polizia Municipale; al Centro Accoglienza “L’Approdo” e al Cpia; allo staff del sindaco, a Giuseppe Burdino per le foto, a Pepè Costantino e a Marco Napoli”.