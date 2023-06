Polisportive Giovanili Salesiane, al via le Pigiessiadi 2023. Attese oltre mille persone a Sant’Andrea Ionio

C’è entusiasmo e c’è emozione per le Pigiessiadi 2023 al via quest’oggi, mercoledì 21 giugno, a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

Il grande evento, che si svolge in un binomio di sport e vita, si protrarrà fino al 30 giugno: le Pigiessiadi di Pallavolo dal 21 al 25 giugno, a libera partecipazione, sono riservate a tutte le categorie di pallavolo; le Pigiessiadi di calcio a 5 dal 26 al 30 giugno, a libera partecipazione, sono riservate a tutte le categorie di calcio a 5. Oltre 1000 le persone attese in occasione della manifestazione sportiva.

“Ritrovarsi insieme fa parte del nostro dna – afferma il direttore generale Pgs Calabria Demetrio Rosace – Con le Pigiessiadi non si pratica soltanto sport. È un progetto che va oltre: proviamo, tra mille difficoltà, a donare alla gioventù spazi e momenti dove poter esprimere i propri talenti”.

L’obiettivo posto alla base dell’importante appuntamento è quello di rilanciare attivamente la proposta sportivo-educativa e la spiritualità giovanile salesiana in stile puramente PGS.