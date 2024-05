La prima “Biblioteca dell’Amore” dai Vincenziani di Davoli

L’Università delle Generazioni di Badolato (CZ) è lieta di comunicare che il direttore prof. Aldo Marcellino ha appena accettato la proposta di realizzare una “Biblioteca dell’Amore” nel contesto della poderosa Biblioteca Pubblica Vincenziana di Davoli Marina (CZ) che già possiede ben 82.000 volumi generalisti e, in particolare, sulla Calabria Prima Italia.

Tale Biblioteca, fondata nel 2010, è sita nella parte di Davoli Marina che sta tra la ferrovia e il mare e, precisamente, in Viale J. F. Kennedy n. 61/A (https://www.vincenzianidavoli.it/biblioteca – tel. 393-916418 – vincenzianidavoli@virgilio.it). E’ aperta nel pomeriggio (ore 16.30 – 19.15 dal lunedì al venerdì) e fornisce pure la possibilità del prestito inter-bibliotecario. Organizza eventi di alto spessore socio-culturale, ragion per cui sicuramente, in futuro, si avranno conferenze e momenti di formazione ai sentimenti per tutte le età.

Domenico Lanciano che è promotore di questa inedita “Biblioteca dell’Amore” afferma: “Pare che non ci sia in Italia una vera e propria “Biblioteca dell’Amore” che raccolga una copiosa ed adeguata documentazione – libri, manoscritti, canzoni, film, ecc. – su tutto ciò che solitamente è concepito come “amore” (dal divino all’umano, dall’ascetico all’erotico e quanto altro). Una Biblioteca che abbia pure una funzione pedagogica e che sia fatta soprattutto di donazioni e di testimonianze dirette (pure attraverso diari originali). Forse non è un caso che il direttore Marcellino abbia accettato di realizzare tale Biblioteca dell’Amore, proprio nella domenica delle mamme del 12 maggio 2024 e in tempi in cui le armi delle violenze e delle guerre più atroci prevalgono anche sul nostro vivere quotidiano. Perciò, una Biblioteca dell’Amore è un chiaro atto di speranza e di pace per le presenti e le future generazioni. Pure per questo faccio appello a chi crede nei migliori valori della vita affinché contribuisca a dotare la Biblioteca dell’Amore di tutto il necessario nel contesto della Biblioteca Pubblica di Davoli. Grazie!”.

L’Università delle Generazioni invierà, in settimana, i primi libri cui si spera possano seguirne tantissimi da parte di altri, specialmente dalle Case editrici, da Associazioni, Enti, Università e da privati. Nella più immediata donazione figura la pregevole “Enciclopedia del sesso sublime” (edizione 1997 valore attuale di oltre 150 euro) opera di Jacopo Fo, il figlio del Premio Nobel Dario Fo e della moglie Franca Rame.

Inoltre, si cerca di realizzare un cospicuo fondo di letteratura erotica universale e innanzitutto calabrese (assai pregiata nei secoli). Intanto saranno presto disponibili pure i volumi di Sharo Gambino (1925-2008 giornalista e scrittore di Serra San Bruno) e di Domenico Piro detto Duonnu Pantu (Aprigliano CS 1660-1696).

Non mancheranno libri di letteratura medico-scientifica, di antropologia e di sociologia così come sicuramente le “Poesie d’Amore” di vari autori celebri e sconosciuti. Per ulteriori informazioni e per donazioni si può scrivere direttamente a “mimmolanciano@gmail.com” oppure al direttore Aldo Marcellino (aldomarcellino@libero.it anche via https://www.facebook.com/AssociazioneVolontariatoVincenzianoDavoli/).