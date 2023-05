La Proloco di Filogaso artefice e protagonista dello sviluppo socio-culturale del paese

L’Associazione Promozione Italia, una società costituita da poco tempo,in sinergia con Ente Pro-Loco Italiane , ha redatto due importanti progetti di sviluppo economico e sociale del territorio.Il primo progetto nell’ambito del programma Società Inclusiva E Resilienza Culturale ha come titolo : Ri-Qualificazione Sostenibile Per Una Ri-Generazione Turistica E Sociale Dei Luoghi ed ha come obiettivo principale lo studio del fenomeno migratorio nelle due regioni maggiormente interessate a tale problematica :Calabria e Campania. Il progetto si sviluppa in 16 moduli con lezioni frontali e multimediali nelle 85 sedi accreditate, tra cui la sede di Filogaso.

Il secondo progetto nell’ambito del programma Cambiamenti Sostenibili: Un Nuovo Stile Di Vita ha come titolo :Sostenibiltà Turistica Nell’Eco Regione Meditteranea

Il progetto si prefigge di tutelare il patrimonio umano,artistico culturale ed ambientale della Calabria,una regione definita penisola nella penisola con sue peculiarità e caratteristiche uniche .Anche questo progetto si sviluppa in moduli ed interessa varie zone della Calabria.

La Pro-Loco di Filogaso, attiva e sensibile da sempre ,soprattutto sotto la direzione dell’attuale presidente , arch. Anna Galati, una delle giovani promesse del paese sempre attiva , attenta ,partecipe ed organizzatrice di eventi ed attività culturali , uno dei più significativi è stato, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, il conferimento della cittadinanza onoraria all’illustre studioso e professore Vito teti, alle tematiche sociali e culturali è parte attiva del progetto. Cinque giovani volontari dello Scu (Servizio Civile Universale) di Filogaso . Emanuele Teti, Antonella Fusca, Simona La Grotteri, AntonioPetrolo e Pasquale. Galati : parteciparanno alle varie attività progettuali. Questi progetti daranno la possibilità di far conoscere ancor di più e meglio l’importanza storica di Filogaso protagonista nel passato di eventi importantissimi come la nascita dell’Ordine Dei Cappuccini , la rivolta contro il regime fascista, il ritrovamento di alcune monete romane, la presenza di un’agricoltura fiorente soprattutto nell’ambito della coltivazione dell’ulivo con una cultivar definita la “tonda” di Filogaso o “oliva misia” che ha ottenuto il marchio IGP. per la produzione di un olio dalle qualità organolettiche. uniche.

La presidente ed il direttivo della Pro-Loco di Filogaso, nel ringraziare tutti i dirigenti degli Enti Promotori per l’inserimento nei progetti, informano che l’Associazione è iscritta al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore) ed è affiliata ad EPLI. Tale iscrizione consente ai contribuenti di evolvere il 5 per mille alla Pro Loco di Filogaso per sostenerla nello sviluppo di altre iniziative e progetti.

Nicola Iozzo