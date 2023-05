La salma della 37enne morta per un malore nel catanzarese sarà trasferita in Australia

Un malore improvviso mentre era al bar con un gruppo di amici, la corsa in ospedale ed il decesso a distanza di qualche ora. É morta così, nell’ospedale di Soveria Mannelli, Monica Sirianni, 37 anni, che nel 2011 partecipò al “Grande fratello”.

La donna, che era nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Da qualche giorno si trovava a Soveria Mannelli, il centro della provincia di Catanzaro di cui erano originari i suoi genitori. Sulle cause della morte di Monica Sirianni I carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno avviato accertamenti.

Al momento, comunque, si escludono responsabilità di terzi. Dopo l’esperienza televisiva, Monica Sirianni si era dedicata all’insegnamento. Ora, l’ultimo viaggio di Monica Sirianni sembra destinato a compiersi verso l’Australia, dove i suoi genitori, ancora residenti a Sydney, attendono il rientro della salma della figlia. Un tragico epilogo per una giovane donna che, a dispetto delle difficoltà, aveva scelto di seguire il proprio cuore e di ritornare nella terra d’origine.