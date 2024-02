L’artista Claudio Caroleo dal 19 febbraio al 4 marzo espone a Catanzaro

L’artista Claudio Caroleo espone nei locali del centro storico siti in Via Ippolito Menniti 27 in Catanzaro.

Tale esposizione, intitolata “Al di là della vita”, sarà aperta al pubblico dal 19 febbraio al 4 marzo, e potrà essere visitata tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 17.00 in poi.

Claudio Caroleo ha già esposto le sue opere nella precedente mostra intitolata Javier Bardem, in altri locali del centro storico, e alla fiera delle Arti e dell’Artigianato 2023, organizzata da Confartigianato presso i locali dell’ex Stac di Catanzaro.

‘’Fondamentale sostenere questa grande iniziativa per il bene della città. Vorrei semplicemente esprimere le mie emozioni attraverso la passione.‘’