La conoscenza non è mai sufficiente per una professione che sempre di più richiede un continuo aggiornamento delle proprie abilità.

L’Associazione Provinciale Cuochi ha organizzato una giornata d’aggiornamento con lo chef Mauro Sciancalepore, sul tema: “la sostenibilità, la contemporaneità e il green food nella cucina moderna”

Le attività si sono svolte nei nuovi laboratori dell’Istituto Professionale Alberghiero L. Einaudi di Lamezia T. spazi messi a disposizione dal D. S. Rosanna Costantino a cui va il ringraziamento per l’attenzione e la disponibilità verso il ruolo dei cuochi nel territorio.

Il corso ha visto protagonista lo Chef con i suoi collaboratori, “punto di forza della cucina dello chef Mauro è quello di proporre in una nuova veste, le pietanze della tradizione popolare. E per questo che il piatto eseguito non è, estroso e né troppo elaborato, dalle combinazioni fantasiose realisticamente unite tra loro, ma che non si discosta dalle tradizioni, dalla stagionalità del prodotto, e dalla semplicità degli ingredienti”.

Tanti gli spunti e le tecniche proposte ai presenti, i quali hanno arricchito il loro bagaglio professionale, portando a casa tante nuove idee da sviluppare nei propri menù.

La giornata si è sviluppata proponendo ai tanti corsisti piatti che hanno evidenziato la rielaborazione della cucina del territorio in chiave moderna, piatti che vanno dal wafer al rosmarino, fegato grasso, pesto di mandorle e dragoncello; sasso di baccalà e pralina al wasaby e zenzero, favette e cicoria e torrone di lenticchie e tanti altri ancora con il come denominatore della valorizzazione dei prodotti della terra d’appartenenza.

I diversi soci presenti hanno espresso soddisfazione per la giornata d’aggiornamento la quale permette di arricchire il bagaglio culturale e professionale di ogni singolo nel confronto sempre più fluido tra le diverse concezioni di cucina.

“LA FORMAZIONE” è il senso della vita associativa della quale oggi non si può fare a meno, questo è il pensiero del presidente dell’APC CZ Domenico Origlia che si è detto soddisfatto per l’interesse riscontrato nei partecipanti e l’impegno per l’organizzazione.

Un particolare ringraziamento va al socio Luca Caligiuri referente per i corsi di formazione dell’associazione, ed al Segretario Antonio Godino.

Inoltre menzione a parte meritano tutti i docenti, assistenti tecnici e collaboratori della scuola che hanno contribuito alla buona riuscita di questo eccellente corso.