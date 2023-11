Lavori di regimentazione idraulica, avvisi del Comune di Soverato

Riprendono i lavori di regimentazione idraulica in Via San Giovanni Bosco, per portare a termine l’ampliamento del “fosso Caramante”. Per questo motivo, verrà inibito al traffico un tratto di strada (Via San Giovanni Bosco) in corrispondenza di Via Santa Maria.

Tutti coloro i quali percorreranno Via Santa Maria, potranno svoltare in Via Ionio, dove è stato invertito il senso di marcia, per immettersi sulla strada principale.



Proseguono i lavori su Corso Roma di Soverato Superiore. Da domani sarà istituito il senso di marcia alternato su Corso Roma per permettere il proseguimento dei lavori di regimentazione idraulica con posa in opera di massetti di calcestruzzo e la realizzazione della pavimentazione.