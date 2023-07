Le mosche cocchiere della Trasversale

Vi ricordate quando, ormai anni fa, il Comitato costrinse a togliere i massi, e liberare la Gagliato Chiaravalle Serre? Abbiamo fatto festa, ma nessuno aveva giacca e cravatta, nessuno suonò le fanfare, e nessuno tenne discorsi alati e fasulli: furono panini e vino e zeppole e tarantelle. Perché al Comitato non interessava la scena, non importava la gloria: importava e interessa la strada.

E, finito quel tratto, il Comitato si è battuto e si batte per Vazzano e Scornari e la Gagliato – Mare. Si è battuto, il Comitato, da solo. Ora che i progetti ci sono, e almeno parte dei soldi, ecco che spuntano le mosche cocchiere, e sono tutti in fila per accampare meriti.

Tutti pronti all’inaugurazione solenne con trombe e tromboni e trombati?

Intanto, nella veste di presidente onorario del Comitato, vi elenco quei distinti signori che mai abbiamo veduto nelle riunioni; e qualcuno ha pure palesemente boicottato.

NON abbiamo mai visto l’Amministrazione di Soverato, né Alecci sindaco né lo stesso Alecci oggi consigliere regionale; né il sindaco attuale, prima vicesindaco.

NON abbiamo visto Soriero se non per fare il danno enorme del ridicolo svincolo di Argusto.

NON abbiamo visto Bevilacqua.

NON abbiamo visto Censore se non a Gagliato Serre finita.

NON abbiamo visto Viscomi: chi era costui?

NON abbiamo visto la Vono da quando è diventata senatore, tranne una patetica visita di inutile ministro.

NON abbiamo mai visto il sindaco di Serra che, invece, si faceva vedere spesso quando sindaco non era e aveva sposato, da componente attivo del Comitato, la battaglia civica. Ora se ne è dimenticato e segue solo le vie istituzionali in cerca di visibilità.

Adesso vogliono fare le mosche cocchiere? Ahahahahahahahahahhahah!

Ulderico Nisticò