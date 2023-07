[VIDEO] Montepaone, al Vegan Fest Naturium un successo straordinario

Centinaia di partecipanti hanno affollato l’evento, confermando l’importanza della sostenibilità e dell’alimentazione cruelty-free nel nostro futuro

Un successo senza precedenti ha contraddistinto la manifestazione Vegan Fest Naturium tenutasi in via Nazionale, a Montepaone Lido. Centinaia di persone hanno affollato l’area, allestita dal progetto culturale guidato da Giovanni Sgrò, in una serata dedicata alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e dell’alimentazione cruelty-free.

Dall’apertura delle porte all’ultimo brindisi, l’evento ha registrato un afflusso costante: tutti entusiasti di degustare i prelibati piatti preparati dagli chef Gianpiero Menniti, Marta Citriniti e Aiko Otomo, tra risotti, sushi vegani, cous cous e caponate al tofu, abilmente accompagnati da eccellenze dell’agroalimentare calabrese come vino, liquirizia e olio.

“È stata una serata incredibile – ha commentato Sgrò, il fondatore di Naturium. – Abbiamo visto tante persone unirsi per celebrare la sostenibilità. È un segno che la nostra società è pronta per un cambiamento positivo”.

I menu proposti hanno saputo conquistare tutte le esigenze, con piatti che hanno deliziato il palato e lasciato i partecipanti desiderosi di esplorare ulteriormente le delizie della cucina vegana. Gli stand presenti, tra associazioni e artigiani, tutti legati al grande mondo della sostenibilità, del territorio, della tutela dell’ambiente, del chilometro zero, hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e di scoperta.

“Questo evento è la prova che un futuro migliore è possibile” ha concluso Sgrò. “Vedere così tante persone riunite, pronte a fare la loro parte per un mondo più sostenibile, ci riempie di speranza. Non vediamo l’ora di replicare l’esperienza”.

Il Vegan Fest Naturium segna un passo importante nella promozione del benessere del pianeta. Una luce di speranza per un mondo migliore. La manifestazione ha brillantemente fatto da vetrina alla Calabria più autentica e positiva, evidenziando una regione ricca di eccellenze, qualità, lavoro e un forte spirito imprenditoriale che rispetta profondamente la natura e le tradizioni locali. Un successo merito di Giovanni Sgrò e della sua opera preziosa che porta avanti da anni e anni.