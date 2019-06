“Le Verdi Note dell’Antoniano” di Bologna il 15 Giugno in concerto a Soverato

Grande appuntamento musicale e canoro alle ore 19.00 di Sabato 15 Giugno presso il Teatro Comunale.

Tutto pronto per il concerto de “Le Verdi Note dell’Antoniano” di Bologna del prossimo 15 Giugno a Soverato. L’appuntamento canoro e musicale, organizzato dallo storico comitato del “Cantabimbo” di Badolato coordinato dalla signora Vittoria Nisticò, si terrà alle ore 19.00 di Sabato 15 Giugno presso il Teatro Comunale di Soverato. La manifestazione canora, che vedrà la partecipazione di piccoli e giovanissimi cantanti del comprensorio con relative famiglie, è stato patrocinato dal Comune di Soverato e dal Comune di Badolato.

Un evento di caratura nazionale nato anche grazie al contributo e supporto di tante persone, operatori e cittadini, con l’obiettivo di creare momenti di comunità e sana aggregazione socio-culturale di qualità.

Le Verdi Note dell’Antoniano di Bologna nascono nel 1989 per dare la possibilità ai bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano di continuare un percorso artistico corale all’Antoniano una volta divenuti troppo grandi per poter continuare a cantare nel coro dei piccoli. Successivamente il coro è stato aperto a tutti i ragazzi dai 16 anni in su.

Il coro nasce nel 1989 da una precedente formazione nota come “Gruppo Tau”, da un’idea di Mariele Ventre e padre Ernesto Caroli, tra i frati fondatori dell’Antoniano. Inizialmente aveva lo scopo di riunire gli ex componenti del Piccolo Coro dell’Antoniano che avendo superato l’età limite avessero comunque voluto continuare un percorso artistico all’interno dell’Antoniano. In seguito fu deciso di dare la possibilità di entrare nella formazione corale anche a coloro che non avessero fatto parte in precedenza del Piccolo Coro.