L’Europa carolingia contro l’Italia

La storia dell’Europa Centrale è fatta di guerre tra la Francia e la Germania divisa o unita; a ben vedere, sono state guerre interne ai discendenti di Carlo Magno, iniziate con la sua morte (814) e la dissoluzione dell’Impero. Ma sempre carolingi, sono, e ogni tanto mostrano la stessa mentalità.

Oggi Germania e Francia dichiarano che non accoglieranno “migranti”, anzi accusano l’Italia di non rispettare Dublino, cioè di non tenerseli tutti.

I governi italiani di centrosinistra e centro(destra) degli anni passati hanno firmato questi accordi di Dublino, che ad una prima lettura appaiono suicidi e demenziali, però sotto sotto sono anche una furbata per prendere soldi. Ne beneficiarono i governi, ne beneficiano tantissimi “benefattori”, alcuni anche in buona fede, tantissimi benefattori di mestiere.

Oggi Parigi e Berlino, improvvisamente sovranisti, e bloccano le loro frontiere. Se lo facesse l’Italia, immaginate quante starnazzate! Se agisse con le brutte l’Italia, cioè il governo che io spero sia di destracentro ma sono assalito dal dubbio che scivoli verso il centrodestra e il centro(destra)…

Intanto i numeri dei clandestini sono imponenti, e in aumento continuo. L’Europa, carolingia e non, se ne impipa.

Il blocco delle partenze? Lo stiamo ancora aspettando.

Ulderico Nisticò