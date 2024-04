L’IC Soverato 1 si laurea vice campione regionale ai campionati studenteschi di Handball

Si sono svolte presso il Palakro di Crotone le finali regionali dei campionati studenteschi di Handball categoria cadetti con il prestigioso conquistato dall’I.C. “Soverato 1°” che si è laureato di vice campione regionale battuto in finale dall’I.C. “Alcmeone” di Crotone città che vanta una tradizione decennale in campionati professionistici in questa disciplina.

Merito di questo successo è dei ragazzi e dei docenti Allessio Pirroncello referente delle attività di avviamento per la pratica sportiva per l’anno scolastico 2023/2024 e ai Campionati Studenteschi e Vincenzo Cilurzo Referente del “Centro Sportivo Studentesco” che si sono imbarcati in una nuova e stimolante avventura visto che si trattava di uno sport nuovo per la loro esperienza ma che, con il prezioso contributo del tecnico Federale Francesco Torchia, li ha portati ad essere competitivi vincendo la fase provinciale confrontandosi con altre tre scuole della provincia.

Ecco i nomi degli atleti che hanno saputo dare un senso al loro percorso sportivo in questa disciplina guidati dall’entusiasmo dei loro professori. Noi speriamo che questa avventura sia la prima di una lunga serie e non solo in questo sport vista la vocazione sportiva che il Dirigente dell’Istituto ha inteso dare conscio che l’attività sportiva insieme anche al Progetto “Scuola Attiva Junior” promosso da Sport e Salute e il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ovviamente alle altre attività didattiche, possano contribuire a promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi a farli crescere sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista umano in quanto una sana e corretta attività fisica contribuisce al vivere sano , porta socializzazione e in definitiva rende più maturi per affrontare la vita con le sue difficoltà ma anche con le sue soddisfazioni nonché incoraggiare e sostenere i corretti stili di vita tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie.

Elenco atleti

Paoletti Andrea, Andrea Manno, Frangipane Cristian, Nisticò Cristian, Viscomi Mattia, Muccari Marziale, Modugno Lorenzo, Trimboli Rodolfo, Abbruzzo Simone, Puntieri Francesco, Matalone Simone