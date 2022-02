Lido balneare in fiamme a Squillace Lido, indagini sulle cause del rogo

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute alle ore 13.20 circa nel comune di Squillace Lido per incendio attività balneare, ristorante e pizzeria.

La fiamme hanno interessato parte della attività, con struttura in cemento e laterizi, adibita a bar.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto intervenuto il titolare che ha provveduto ad una prima opera di spegnimento in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Al termine delle operazioni di soccorso, in collaborazione ai carabinieri della locale stazione si provvedeva ad una prima verifica per risalire all’origine del rogo.

Accertamenti in corso, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non risultano danni a persone.

Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario Ruffa Antonio del comando di Catanzaro.