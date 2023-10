L’NBS Edil MC Soverato si arrende nel finale ad una giovane e coriacea Pellaro

L’NBS perde una partita che l’aveva vista quasi sempre in vantaggio per poi crollare fisicamente nel finale.

Comincia bene Soverato con un parziale 5-0 con canestri di Rotundo e Fall. Purtroppo, dopo appena 3 minuti perde Gabriele Tuccio per infortunio.

Pellaro comincia a prendere confidenza e tiene testa a Fall & c. e, dopo essere andato sotto di 8 punti riesce a chiudere il primo quarto con soli 3 punti di svantaggio. Il copione cambia poco nel secondo. Soverato, piuttosto impreciso a canestro e con vistose lacune difensive, rimane quasi sempre in vantaggio ma Pellaro, con un Viglianisi straripante, rimonta e chiude all’intervallo in pareggio.

Si riparte con l’NBS spesso in confusione soprattutto in fase difensiva. La difesa a zona mette in difficoltà i Soveratesi che si affidano a Fall e Maida per rimanere in partita. La scarsa precisione dei (pochi) tiri dalla distanza, complica però la partita. Le ripartenze dei Reggini con Viglianisi, Pes e Rizzieri sono micidiali.

Nonostante le difficoltà difensive degli ospiti e l’ottima partita dei giovani Pellaresi, galvanizzati da un pubblico calorosissimo, rimane comunque in equilibrio ed il terzo quarto vede ancora Soverato sopra di due (50-52).

Per metà del quarto tempo il punteggio rimane ancora in equilibrio ma nelle battute finali i ragazzi di coach Russo, solidissimi in difesa e sempre efficaci in contropiede, autori di un break micidiale e raggiungono un +10 che Soverato, oramai crollato fisicamente, non riesce a recuperare.

Finisce 71-68 una partita comunque avvincente e in bilico fino alla fine. Pellaro rimane a punteggio pieno e può di certo avere buone aspettative future con un Viglianisi (MVP della partita) davvero travolgente e tanti ragazzi in gamba che di sicuro cresceranno col tempo accumulando esperienza.

Soverato si lecca le ferite di una partita che, nonostante l’assenza del capitano, avrebbe potuto portare a casa con una difesa più attenta e con meno errori a canestro. Rimane il rammarico di aver sprecato una buona occasione ma ci sarà tempo per rifarsi.

Siamo convinti che coach Pirillo saprà operare al meglio per riportare l’NBS alla riscossa sin dalla prossima partita di domenica prossima al Palascoppa contro il Nuovo Basket Soccorso.

Basket Pellaro – Nuovo Basket Soverato 71-63

(19/22, 11/8, 20/22, 21/11)

Basket Pellaro: Battaglia, Pes 12, Rizzieri 8, Viglianisi 30, Romanò 5, Cuzzocrea 2, Tarsia, Malavenda 5, Alampi 7, Campolo, Cozzupoli, Sontuoso 2. coach Armando Russo

NBS Soverato: Riverso 12, Gallo 7, Tuccio G., Tuccio L., Palermo , Longino, Lupica, Riccio, Fall 18, Maida 22, Rotundo 2, Palaia. coach Fabio Pirillo