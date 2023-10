Soverato, le nozze di diamante di Virginia Albrizio e Giovanni Sorrenti

La maestra e il professore, uniti da 60 anni d’amore

L’amore è il diamante più prezioso e resistente. Virginia Albrizio e Giovanni Sorrenti (noti ai più come “la maestra Virginia” e “il professore Sorrenti”), lo hanno dimostrato celebrando a Soverato i loro 60 anni di matrimonio, un traguardo che incarna la solidità della pietra che simboleggia questa meravigliosa ricorrenza.

Il termine “diamante” deriva dal greco antico “adamas”, che significa “acciaio” – all’epoca il metallo più resistente conosciuto. Non c’è quindi modo migliore per descrivere il matrimonio tra Virginia e Giovanni, una coppia che ha saputo resistere alle prove del tempo, consolidandosi come un punto di riferimento per tutta la città di Soverato.

La coppia ha festeggiato questo straordinario traguardo circondata dall’affetto dei figli Giuliano e Fabrizio, dei parenti più stretti e degli amici, in una giornata intima ma carica di emozioni. E in una comunità dove entrambi hanno lasciato un segno indelebile, l’evento ha assunto un significato ancora più profondo.

Virginia, per molti, è stata la maestra amorevole e premurosa. Giovanni, conosciuto in Italia e nel mondo come il professore Sorrenti, ha dato un contributo inestimabile non solo nell’ambito dell’educazione ma anche in quello dell’arte, grazie al suo straordinario stile. Le sue sculture e i suoi quadri, riconosciuti per la loro impronta unica e inimitabile, sono oggetto di ammirazione non solo nel nostro Paese ma anche in Germania e Belgio.

Non è solo la durata del loro matrimonio a essere celebrata, ma anche l’impatto che entrambi hanno avuto sulle vite di coloro che sono stati fortunati a conoscerli. Sono stati ispiratori e, soprattutto, esempi viventi di amore, pazienza e dedizione. Hanno insegnato a intere generazioni l’importanza dell’integrità e della cura per gli altri.

Oggi, Soverato non festeggia solo un anniversario di matrimonio. Virginia e Giovanni continuano il loro viaggio d’amore e la comunità guarda a loro con ammirazione e gratitudine, pronta a celebrare ancora molti altri anni di questo prezioso legame.