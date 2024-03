L’NBS EdilMC Soverato vince facile contro i giovani del Bim Bum Rende

Prima della palla a due è stato osservato un minuto di raccoglimento per l’improvvisa scomparsa della mamma del giovane under Joseph Marulla Miriello. La società, lo staff tecnico, i giocatori, i tifosi e gli arbitri presenti si sono stretti in un affettuosissimo e commovente abbraccio a Joseph, ragazzo splendido e amato da tutti.

Come da pronostico, agevole vittoria del Soverato sui rendesi (tra l’altro con alcune importanti assenze), con soli 8 giocatori presenti al Palascoppa.

I locali vogliono blindare subito il risultato per consentire una logica rotazione di tutti gli elementi della panchina. Infatti partono con il quintetto base e già nei primissimi minuti creano un comodo distacco che rimarrà fino alla sirena di fine partita. Il primo quarto si chiude con un inequivocabile 22-6.

Coach Pirillo inizia così la logica rotazione per dare spazio ai ragazzi più giovani. Il quarto è abbastanza equilibrato con leggero vantaggio ancora di Soverato. Si va al riposo sul 38-20.

Alla ripresa Rende ci prova ma i locali hanno il pieno controllo della partita. Il quarto si chiude 51-30.

Nel finale poco da segnalare se non che Vasta e compagni, seppur rimaneggiati, tengono botta e limitano il passivo senza mollare mai. Si chiude con la vittoria di Soverato 74-49.

Partita e vittoria scontata che riporta l’NBS al terzo posto solitario in classifica grazie anche alla battuta d’arresto di Pellaro, sul parquet amico, contro i giovani del Botteghelle. Questa fase ad orologio sta regalando sorprese che, probabilmente, non finiscono qui.

Da segnalare il primo canestro del giovane Michael Barbuto, salutato da un clamoroso boato dal pubblico presente al Palascoppa; il basket è anche questo: solidarietà, affetto, partecipazione e grande entusiasmo, valori da sempre presenti nel DNA nell’NBS Soverato.

NBS Soverato 74 – Bim Bum Rende 49 (22-6) (16-14) (13-10) (23-19)

Soverato: Riverso 3, Gallo 8, L. Tuccio, Dell’Isola 2, G. Tuccio 12, Privitera 22, Barbuto 2, Riccio 7, Fall 6, Maida 10, Rotundo, Palaia 2. All F. Pirillo

Rende: Lappano 13, Candreva, A. Vasta 13, Conforti 5, D. Vasta 2, Carravetta 6, Paciola. All E. Gallo

Classifica: Gioiese 38, Pollino 34, Nuovo Basket Soverato 30, Basket Pellaro 26, Pianopoli 22, Vis 20, Botteghelle 14, Bim Bum Rende 8, Ccb 8, Nuovo Basket Soccorso 4