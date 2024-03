Montepaone, la “Connessione Verde” di Naturium premia il miele Celi

Un progetto culturale che avvicina produttori e consumatori nel celebrare l’eccellenza agroalimentare calabrese

In un’epoca in cui il rapporto tra produttore e consumatore è sempre più freddo, digitale e impersonale, il progetto culturale Naturium va controcorrente, promuovendo un’idea di “Connessione Verde” con un’iniziativa che punta a ristabilire un legame tangibile tra gli imprenditori locali e i consumatori. A Montepaone Lido, la sede di Naturium, in via Nazionale, è continuamente teatro di incontri significativi che celebrano il patrimonio agroalimentare della regione.

L’ultima di queste iniziative ha visto protagonista l’Azienda Agricola Celi di Sersale, un bellissimo esempio di produzione di miele di altissima qualità. L’evento è stato un’occasione per mettere in luce le pratiche sostenibili e l’etica lavorativa che guidano l’azienda, trasmettendo ai partecipanti l’importanza della conservazione ambientale e del sostegno all’economia locale.

La Celi si distingue per il suo miele dorato, frutto dell’ambiente incontaminato della Presila Catanzarese, famoso per essere uno degli areali più puri d’Europa. La produzione del miele è il risultato di un’autentica passione e dedizione, che mira a catturare l’essenza della Calabria. “Immergiti nell’essenza dorata della natura calabrese con il nostro pregiato miele” invita l’azienda, offrendo un prodotto che non è solo alimento, ma un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso il gusto e le tradizioni calabresi.

I valori che animano l’Azienda Agricola Celi sono chiari: etica, passione e rispetto. Questi principi si traducono in un impegno verso la qualità e in una dedizione che va oltre, alimentata dalla volontà di promuovere il “made in Calabria”. Inoltre, l’azienda pone un forte accento sul ruolo cruciale delle api nell’ecosistema, sottolineando l’importanza della loro protezione per il mantenimento della biodiversità.

La soddisfazione per l’ultimo incontro organizzato sotto l’egida di Naturium è palpabile nelle parole di Giovanni Sgrò, fondatore del progetto, che vede in queste iniziative un modo per confermare la validità e l’importanza di promuovere un’agricoltura sostenibile e di qualità. L’iniziativa “Connessione Verde” si pone come un modello di collaborazione tra produttori, distributori e consumatori, un esempio luminoso di come l’innovazione possa camminare di pari passo con la tradizione, arricchendo il tessuto socio-economico della Calabria e offrendo nuove prospettive per il futuro del settore agroalimentare regionale.