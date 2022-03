Lotta al caporalato: arresti in Calabria e Basilicata. Sequestrate diverse aziende agricole

È in corso un’operazione dei carabinieri per il contrasto al caporalato, con l’esecuzione di numerosi arresti – il numero esatto non è stato ancora reso noto dagli investigatori – ed il sequestro di varie aziende agricole. I provvedimenti emessi dal Gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini che hanno portato all’emissione delle ordinanze di custodia cautelare e dei decreti di sequestro sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e del Comando Tutela per il lavoro, con il supporto dei militari dei Comandi provinciali di Crotone e Matera.

Le persone coinvolte nell’operazione sono indagate, a vario titolo, per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, minaccia ed estorsione. Gli arresti ed i sequestri vengono eseguiti, in particolare, nei territori di Corigliano Rossano, Mirto Crosia, Crotone e Matera.