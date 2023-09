Lotto collirio corticosteroide ritirato dalle farmacie, ecco la marca e info

L’azienda VISUFARMA S.P.A, ha disposto il ritiro di un lotto di un collirio del medicinale VISUCLOBEN. Nello specifico, si tratta del lotto n. U0618 del medicinale VISUCLOBEN 1mg/ml collirio, sospensione, 1 flacone da 10 ml, AIC 026591026, con scadenza del 30/11/2023.

VISUCLOBEN è un farmaco per uso oculare (oftalmico) contenente il principio attivoclobetasone butirrato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati corticosteroidi.

VISUCLOBEN è utilizzato nel trattamento di infiammazioni dell’occhio causate da malattie allergiche o infiammazioni dell’occhio non causate dalla presenza di microrganismi(congiuntivite allergica, congiuntivite primaverile, cheratocongiuntivite flittenulare, cheratite da acne rosacea, cheratiti interstiziali, iriti, cicliti, etc.); lesioni dell’occhio (lesioni cherato-congiuntivali da agenti chimico-fisici come radiazioni ultraviolette, Raggi X, calore, etc. o da penetrazione di corpi estranei).

Il provvedimento è stato disposto dalla ditta a seguito di un problema di qualità riscontrato sul lotto in oggetto dall'officina di produzione TUBILUX PHARMA S.p.A. con sede in via Costarica, 20-22 a Pomezia in provincia di Roma.