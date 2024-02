Lotto, vinti in Calabria 38.500 euro

Il Lotto sorride alla Calabria nel concorso di sabato 3 febbraio. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Catanzaro ha vinto 25mila euro centrando tre ambi e un terno grazie alla combinazione 5-17-26 giocata su tutte le ruote.

A questa, si aggiungono i 13.500 euro vinti a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, grazie al terno 9-15-60 giocato anche in questo caso su tutte le ruote.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,38 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 127 milioni di euro in questo 2024.