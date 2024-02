Proteste a Satriano per discontinuità e insufficiente servizio di medicina di base

Continua il malessere tra le persone che hanno atteso circa un mese per riavere un medico di base e che protestano a causa dell’insufficiente prestazione da parte del sanitario nominato da poco.

Questo accade a Satriano. I pazienti si portano presso i locali della guardia medica comunale, locali dati in comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione comunale al nuovo medico, già dalle 5 di mattina.

Alle ore 9 il medico annuancia che non potrà visitare più di 30 pazienti! Il medico fa ambulatorio solo il lunedì e il giovedì (il predecessore visitava dal lunedì al venerdì).

C’è rabbia e malcontento tra i pazienti che hanno già protestato anche alla presenza delle forze dell’ordine. Siamo in uno stato di solitudine e di abbandono, nessuno ascolta le nostre legittime richieste. Siamo tornati indietro di decenni quando per percepire la pensione si sostava di notte davanti all’ufficio postale per tenere il proprio turno.

Parliamo di anziani, invalidi, diversamente abili, di malati cronici che hanno bisogno di farmaci.

Oggi, ancora una volta, mi appello a chi di dovere per far cessare quest’ennesimo disservizio e far aprire l’ambulatorio almeno dal lunedì al venerdì evitando così che gli ammalati oltre che aver perso la salute perdano la propria dignità di persone.

Francesco Battaglia