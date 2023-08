Lunedì 14 agosto 2023 torna la StraBadolato

StraBadolato, 14 Agosto 2023 – Che la festa abbia inizio! Camminare, correre, stare insieme, vivere un pomeriggio estivo in spensieratezza.

Il grande appuntamento della stracittadina torna lunedì 14 agosto 2023, con partenza alle ore 18:30. La gara podistica, con partenza e arrivo in Piazza Tropeano – Badolato Marina, é aperta agli appassionati di tutte le età.

Con la famiglia, i bambini o gli amici, da camminare o da correre, il passo è libero.

Le iscrizioni avverranno in Piazza Tropeano Badolato Marina (CZ) il 14 agosto a partire dalle ore 15:00 e fino a mezz’ora prima della partenza, con l’assistenza di volontari dalla Pro Loco di Badolato. Quota 6€.

Gli iscritti avranno una t-shirt e il numero di pettorale.

Dopo circa 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, e subito dopo le operazioni dei giudici di gara, ci sarà la festa delle premiazioni.

Mai visti così tanti premi!

1° – 2° – 3° Assoluti Maschile e Femminile

1° – 2° – 3° per le categorie 11-14 anni, 15-18 anni, 19-24 anni, 25-30 anni, 31-40 anni, 41-50 anni, 51-60 anni, 61-70 anni, over 70 anni.

Premio Speciale per il Gruppo più numeroso.

Poco prima della partenza della stracittadina, alle ore 17:45 prenderà il via la Mini Corsa per bambini fino a 10 anni, per correre e divertirsi in famiglia.

All’arrivo ci sarà un punto ristoro con bevande, anguria per tutti e tante altre sorprese! Non mancare! 14 Agosto 2023 Piazza Tropeano, Badolato Marina (CZ). Per maggiori informazioni contattaci sulla nostra pagina Facebook “StraBadolato”.