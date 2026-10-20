Maltempo in arrivo in Calabria: l’alta pressione cede il passo a piogge, temporali e un deciso calo termico

Dopo una lunga fase di stabilità climatica, lo scenario meteorologico italiano e calabrese si appresta a subire una svolta drastica. Un profondo vortice di bassa pressione in discesa da nord-ovest è pronto a investire la penisola con forti precipitazioni e nubifragi che, rapidamente, scivoleranno verso le regioni meridionali.

Anche la Calabria si prepara a fare i conti con l’ondata di maltempo: l’arrivo dell’aria instabile sancirà la fine del tempo stabile e aprirà una fase decisamente autunnale su tutto il territorio regionale.

Le previsioni per la Calabria: le zone più a rischio

​Il peggioramento meteo entrerà nel vivo tra la serata e, in modo particolare, nel corso della giornata di mercoledì. L’impulso perturbato colpirà inizialmente il versante tirrenico, per poi estendersi progressivamente a tutta la regione.

Aree più colpite (fase iniziale): Le zone tirreniche del Reggino, del Vibonese, del Catanzarese e del Cosentino vedranno i primi fenomeni intensi.

​Tipologia dei fenomeni: Sono attese precipitazioni localmente di moderata o forte intensità, accompagnate da rovesci temporaleschi sparsi.

Venti forti, mari mossi e crollo delle temperature

​Il passaggio della perturbazione non porterà soltanto piogge, ma sarà caratterizzato da un generale rinforzo della ventilazione e da una netta flessione termica:

Venti e Mari: I venti soffieranno tesi dai quadranti meridionali, con raffiche localmente forti concentrate soprattutto lungo le aree joniche. Di conseguenza, i mari risulteranno molto mossi o agitati.

​Crollo termico: L’ingresso di correnti più fresche in arrivo da nord determinerà un sensibile calo delle temperature su tutta la regione.

La discesa dei venti di tramontana spingerà i termometri al di sotto delle medie stagionali, regalando un assaggio d’autunno decisamente marcato.

Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti della Protezione Civile e alle eventuali allerte meteo locali, specialmente in concomitanza con i picchi di maltempo lungo le aree tirreniche e jonico-esposte alle forti raffiche di vento.