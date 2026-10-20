Maltempo in arrivo in Calabria: l’alta pressione cede il passo a piogge, temporali e un deciso calo termico

Dopo una lunga fase di stabilità climatica, lo scenario meteorologico italiano e calabrese si appresta a subire una svolta drastica. Un profondo vortice di bassa pressione in discesa da nord-ovest è pronto a investire la penisola con forti precipitazioni e nubifragi che, rapidamente, scivoleranno verso le regioni meridionali.
Anche la Calabria si prepara a fare i conti con l’ondata di maltempo: l’arrivo dell’aria instabile sancirà la fine del tempo stabile e aprirà una fase decisamente autunnale su tutto il territorio regionale.
Le previsioni per la Calabria: le zone più a rischio
Il peggioramento meteo entrerà nel vivo tra la serata e, in modo particolare, nel corso della giornata di mercoledì. L’impulso perturbato colpirà inizialmente il versante tirrenico, per poi estendersi progressivamente a tutta la regione.
Aree più colpite (fase iniziale): Le zone tirreniche del Reggino, del Vibonese, del Catanzarese e del Cosentino vedranno i primi fenomeni intensi.
Tipologia dei fenomeni: Sono attese precipitazioni localmente di moderata o forte intensità, accompagnate da rovesci temporaleschi sparsi.
Venti forti, mari mossi e crollo delle temperature
Il passaggio della perturbazione non porterà soltanto piogge, ma sarà caratterizzato da un generale rinforzo della ventilazione e da una netta flessione termica:
Venti e Mari: I venti soffieranno tesi dai quadranti meridionali, con raffiche localmente forti concentrate soprattutto lungo le aree joniche. Di conseguenza, i mari risulteranno molto mossi o agitati.
Crollo termico: L’ingresso di correnti più fresche in arrivo da nord determinerà un sensibile calo delle temperature su tutta la regione.
La discesa dei venti di tramontana spingerà i termometri al di sotto delle medie stagionali, regalando un assaggio d’autunno decisamente marcato.
Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti della Protezione Civile e alle eventuali allerte meteo locali, specialmente in concomitanza con i picchi di maltempo lungo le aree tirreniche e jonico-esposte alle forti raffiche di vento.