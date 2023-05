Maltratta e perseguita la ex, scatta il divieto di avvicinamento

Personale della Squadra mobile di Crotone, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha notificato ad un 48enne un’ordinanza emessa dal che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della ex compagna.

Le indagini, iniziate dopo la denuncia della donna e consistite principalmente nell’escussione di vari soggetti coinvolti, secondo l’accusa, hanno permesso di delineare una serie di episodi avvenuti durante il rapporto, nei quali l’uomo aveva più volte offeso, minacciato ed in una occasione anche percosso la donna, la quale, solo dopo la fine della relazione, ha trovato il coraggio di denunciare quanto subito.

Le indagini hanno permesso di riscontrare che alcuni episodi sono avvenuti anche alla presenza dei figli minori della coppia, oltre che in luoghi pubblici alla presenza anche di altre persone.