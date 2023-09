Martedì 12 settembre a Soverato la presentazione del libro “Un furto incredibile”

In libreria “Un furto incredibile” del siciliano Giuseppe Valenti. Protagonista la poliziotta col velo Zamira El Amri, vicequestore.

Un giallo speciale, l’opera di un narratore siciliano differente da tutti quelli che affollano gli scaffali delle librerie. Niente di già letto, sentito o visto. Una novità assoluta. Il titolo del libro, baciato da un virtuoso passaparola tra i lettori, è “Un furto incredibile. Chi ha rubato i miei ovociti?”.

Pubblicato dalla casa editrice indipendente Spazio Cultura, è il romanzo di esordio di Giuseppe Valenti, ginecologo palermitano. Il ritmo sostenuto della narrazione, i temi di grande attualità che emergono dalle pagine, e un personaggio inedito alle nostre latitudini – il vicequestore Zamira El Amri, poliziotta con il velo – sono solo alcuni dei punti di forza di un poliziesco classico nella ricostruzione delle indagini, ma modernissimo per la resa finale.

“Rappresentata” dal suo creatore, Giuseppe Valenti, Zamira El Amri sarà protagonista domani – martedì 12 settembre – alle ore 18, a Soverato (Cz), presso la libreria “Non ci resta che leggere” in via Solferino 1. Valenti dialogherà con Carmela Pisano del Soroptimist Club locale, associazione mondiale di donne che sostiene i diritti Umani, parità di genere e sviluppo sostenibile. “Presentare il mio romanzo in uno dei 163 club dell’associazione Soroptimist è un privilegio. Condividere un personaggio come Zamira, il primo vicequestore con il velo, con chi sostiene i diritti umani e l’accettazione della diversità, è un privilegio”

“Un furto incredibile” è ambientato nel 2033, a Torino e l’inchiesta principale con cui farà i conti il vicequestore di origini arabe Zamira El Amri è un furto di gameti subito da Rachele Simoni, quarantenne che li aveva fatti crioconservare.

Da qui in avanti fra incastri narrativi, sorprese e scoperte, la vicenda sarà difficile da mollare per qualsiasi lettore. E farà riflettere, al di là del mistero da svelare: temi come l’integrazione culturale e religiosa, la maternità, lo ius soli, i diritti Lgbt, l’identità sessuale sono analizzati e sviscerati, oltre che incarnati dai personaggi in scena

Il ginecologo Giuseppe Valenti lavora principalmente fra Sicilia e Toscana ed è specializzato nella procreazione medicamente assistita. Ha quindi attinto all’esperienza professionale per dar vita a una storia che, come poche in tempi recenti, esplora l’universo femminile.

Il giallo è disponibile in tutte le librerie e, in formato ebook, negli store on line. L’autore è disponibile per interviste.