Torre di Ruggiero, adesione dell’Università eCampus all’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale

L’obiettivo condiviso di un futuro tecnologicamente avanzato e consapevole

In un’epoca in cui la convergenza tra tecnologia e educazione è sempre più tangibile, la collaborazione tra istituzioni di prestigio si rivela essere un catalizzatore potente per un cambiamento positivo. Oggi, il Consiglio di Amministrazione dell’Università eCampus ha deliberato ufficialmente la sua adesione all’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, con sede a Torre di Ruggiero.

L’Osservatorio ha come fulcro centrale la promozione della consapevolezza sulle potenzialità (occupazionali, creative) e sulle implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale (IA) nell’ambito della formazione dei giovani. Con l’inclusione dell’Università eCampus come partner collaborativo, l’Osservatorio è destinato a potenziare il proprio raggio d’azione, facendo leva sulle grandi risorse umane e sulla profonda esperienza dell’ateneo in campo accademico.

In seguito a questa significativa decisione, il direttore tecnico dell’Osservatorio, il prof. Francesco Pungitore, e il presidente e sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, hanno espresso pubblicamente parole di sincera gratitudine nei confronti del rettore dell’Università eCampus, il prof. ing. Enzo Siviero, “per la generosa collaborazione e il sostegno alle attività dell’Osservatorio”.

“Questa partnership con un ateneo tanto prestigioso e importante promette di essere un fertile terreno per una serie di iniziative ed eventi che aspirano a instillare una visione positiva e consapevole del futuro tra le giovani generazioni” ha rimarcato Pungitore.

L’Osservatorio, nato nel luglio scorso su iniziativa di nove comuni delle Preserre catanzaresi e tre istituti scolastici di primo e secondo grado, si è già distinto per il suo impegno nell’offrirsi come piattaforma nazionale dove le voci dei giovani possano essere ascoltate e dove l’innovazione trovi spazio per fiorire.

I programmi dell’Osservatorio sono progettati per incentivare l’uso creativo delle nuove tecnologie, preparando le nuove generazioni a navigare in un mondo sempre più digitalizzato con saggezza e spirito critico.